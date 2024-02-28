Подмосковье 28 февраля 2024, 15:42 Мастер-класс по лепке из глины провели для детей с ОВЗ в Лобне Медиасток.рф

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Мастер-класс «Работа с живым материалом» прошел в творческой мастерской «Тайны Чародеев» в Лобне. Участниками стали воспитанники Центра помощи семье и детям «Дмитровский» и их родители. Они слепили сувениры из глины.

Занятие провели сотрудники творческой студии и специалисты семейного центра из отделения реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они рассказали интересные факты о глине и ее видах, а после помогли участникам мастер-класса сделать сувениры в виде голубков.

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По словам организаторов, творческий досуг позволяет ребятам и их родным интересно провести время и пообщаться друг с другом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий на каждый день. Сейчас там можно найти активности на Масленицу.

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