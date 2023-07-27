Подмосковье 27 июля 2023, 08:51 Мастер-класс по латиноамериканским танцам провели в парке Кривякино в Воскресенске Телеканал «360»

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Танцоры из Одинцова провели мастер-класс по латиноамериканским танцам в парке Кривякино в Воскресенске. Участие в нем приняли взрослые и юные жители округа, а также клуб «Активное долголетие» из Коломны.

По словам руководителя студии «Тет-а-тет» Семена Липатова, 13 лет назад он преподавал танцы детям. Но мамы воспитанников попросили проводить занятия и для них. Теперь студия ориентируется на любителей латины, зумбы и стретчинга всех возрастов. Этим летом танцоры из Одинцова отправились в выездной тур по Подмосковью.

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Воскресенцы приветливо встретили коллектив «Тет-а-тет». К мастер-классу присоединился коллектив «Активного долголетия» из соседней Коломны. Участники занятия танцевали, а те, кто не решился выступить, поддерживали их аплодисментами.

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