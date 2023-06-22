Подмосковье 22 июня 2023, 09:58 Мастер-класс по колокольному звону прошел в Можайске

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Жителям Можайска рассказали о таинстве колокольного звона. Они могут освоить этот уникальный навык в студии «Колокольных звонарей».

Колокольный звон — важная часть богослужения в храме. Его можно услышать перед службами, великими церковными праздниками, венчанием или отпеванием. Для каждого события — своя мелодия.

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Сам звонарь — полноценный участник литургии. Он должен обладать музыкальным слухом, координацией, чувством ритма и даже хорошей физической формой, ведь он каждый день преодолевает путь на вершину собора.

«Исторически это была передача опыта от звонаря к ученику. Когда я учился в семинарии, у нас был опытный звонарь, и, имея музыкальное образование, мне было не сложно понять, что маленькие колокола — это восьмушки, средние — четверти, а большой — это целое. На большой колокол приходится два удара средних и четыре маленьких. Это просто, но еще нужно понять силу духа. Потому что это не просто звук, это возбуждение голосов ангелов», — рассказал благочинный церквей Можайского округа Иоанн Лобода.

В Можайском округе работает студия «Колокольных звонарей» под руководством выпускника Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского — Сергея Латышева. Во время занятий ученики узнают историю возникновения и изготовления колоколов и овладеют навыками колокольного звона, а также посетят звонницы Можайского благочиния.

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