Подмосковье 24 января 2024, 16:08 Мастер-класс по катанию на коньках провели для пенсионеров из Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортивное мероприятие для членов клуба «Активное долголетие» состоялось в городском округе Химки. Его провели на ледовой площадке округа «Театральном катке».

Бесплатный зимний аттракцион стал местом отдыха не только детей, но и жителей старшего поколения. Площадь катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. В этом сезоне увеличили павильон раздевалки.

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«Это самое мое любимое занятие. Я буду кататься до тех пор, пока у меня будет желание и возможность. Ощущение свободы, полета, радостные чувства, абсолютно. Чувствуешь себя молодой», — рассказала член клуба «Активное долголетие» Людмила Галушко.

Программа «Активное долголетие» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2019 году. Ее главная задача — вовлечь людей старшего поколения в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков. В рамках проекта проходят экскурсии, мастер-классы, творческие выступления и другие мероприятия.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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