Подмосковье 09 января 2023, 15:23 Мастер-класс по изготовлению снежинок провели для детей в Шаховской на Рождество

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В доме культуры в Шаховской на Рождество прошел первый мастер-класс по изготовлению снежинок в технике аппликация. Поделки дошкольники забрали домой, чтобы украсить ими новогодние елки.

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Несмотря на сильные морозы, дети в возрасте от трех до шести лет вместе с родителями пришли в учреждение, чтобы создать рождественские украшения.

Руководитель кружка «Сделай своими руками» Мария Лунькова помогла юным творцам с рисунками, поделками из пластилина и в технике аппликация. Изготовленные снежинки дети забрали с собой, чтобы украсить новогодние елки дома.

В доме культуры подобные мастер-классы проводят ежемесячно. Мероприятия посвящают какому-либо событию, в этот раз его приурочили к Рождеству.

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