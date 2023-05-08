Подмосковье 08 мая 2023, 12:47 Мастер-класс по изготовлению поделок ко Дню Победы прошел в Мытищах

Читать 360tv в

Мастер-класс по изготовлению аппликаций, посвященных Дню Победы, состоялся в библиотеке № 10 городского округа Мытищи. Участники мероприятия использовали для поделок картон, клей, булавку, георгиевскую ленточку и украшения.

«Мы пытаемся привить любовь к Родине и лишний раз напомнить о тех грозных годах, о ветеранах, о боях и о героях-мытищинцах», — рассказала главный библиотекарь учреждения Татьяна Давыдова.

Символику Победы делали на основе заготовки в форме красной звезды с брошкой. Участники мастер-класса дополняли композицию по своему усмотрению, например надписью «Я помню» или фотографией со времен ВОВ. Работа по созданию поделки занимает не более 15 минут.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».