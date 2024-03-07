Подмосковье 07 марта 2024, 23:12 Мастер-класс по изготовлению подарков к 8 Марта провели для особенных детей в Котельниках Unsplash

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В преддверии 8 Марта в центре соцобслуживания и реабилитации «Люберецкий» в Котельниках прошел мастер-класс для детей с ограниченными возможностями. Ребятам показали, как своими руками сделать подарки мамам.

Бусины, камни, атласные ленты, стразы и наклейки — все это использовалось для создания уникальных украшений. Некоторые дети, уже умеющие читать, сделали даже именные браслеты.

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Мастер-классы такого рода проводятся регулярно в городском округе. Глава Котельников Сергей Жигалкин всегда принимает активное участие в этих мероприятиях. Дети обращаются к нему за помощью и советом.

Сергей Жигалкин общался с мамами о предстоящие переменах в Котельниках. В ходе общения обсудили темы открытия новой поликлиники и школы в микрорайоне Парковый. Также обсудили улучшение транспортной доступности в округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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