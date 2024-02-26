Подмосковье 26 февраля 2024, 23:20 Мастер-класс по изготовлению окопных свечей провели в центре «Олимпиец» в Воскресенске Медиасток.рф

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В молодежном центре «Олимпиец» состоялся мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Их передадут бойцам специальной военной операции с очередным грузом гуманитарной помощи.

Свеча длительного горения служит источником света и тепла. Отличительной особенностью является ее продолжительное время горения — до восьми часов. Изготовить такую свечу может каждый, однако есть некоторые тонкости. Важно сделать ее качественно, чтобы она была полезна.

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Окопные свечи помогают солдатам согреваться, разогревать пищу и кипятить воду. В каждую свечу, созданную на мастер-классе, ребята вкладывают свою душу и желают защитникам быстрее возвратиться домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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