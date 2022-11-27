Подмосковье 27 ноября 2022, 19:35 Мастер-класс по изготовлению ключниц-домиков провели в Шатуре

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В Шатуре прошел мастер-класс по изготовлению ключниц-домиков. Его провели для школьников, ведь в период каникул это отличный вариант весело и с пользой провести время.

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Мастер-класс организовали сотрудники краеведческого музея. Заготовки ключниц были готовы, ребятам нужно было добавить им яркости и придумать свой дизайн.

«Это такой небольшой момент городской жизни, где стоят домики многоэтажные, где бегают кошки и летают птички, цветут цветы, растут кустарники зеленые. Мы даем им полное раздолье для творчества, и они не только творят, но и вытворяют, в общем, что хотят, то и делают», — рассказала лектор и экскурсовод Шатурского краеведческого музея Елена Обмелюхина.

У каждой ключницы получился свой дизайн — полосатые, разноцветные, в виде радуги, яркие, в пастельных тонах, с палисадниками и другие.

Весь процесс создания поделок занял у ребят час. Результатами юные мастера остались довольны.

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