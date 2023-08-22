Подмосковье 22 августа 2023, 16:31 Мастер-класс по изготовлению гигиенических наборов для бойцов СВО проведут в Солнечногорске 26 августа Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жителей Солнечногорска пригласили принять участие в мастер-классе по изготовлению гигиенических наборов для бойцов специальной военной операции. Такие наборы называются сухой душ. В них входят пропитанные моющим средством губки и одноразовые полотенца.

Атаман казачьего общества городского округа Солнечногорск Александр Чижуэн рассказал, что бойцы специальной военной операции проживают в блиндажах и окопах без водоснабжения. Часто у них отсутствует возможность полноценно помыться, поэтому гигиенические наборы — лучшее решение в походных условиях.

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Мастер-класс по изготовлению наборов сухого душа пройдет 26 августа в 14:00 в штабе казачьей дружины по адресу: Солнечногорск, улица Советская, дом № 1.

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