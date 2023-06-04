Подмосковье 04 июня 2023, 12:23 Мастер-класс по изготовлению десертов провели для детей реабилитационного центра в Котельниках

Читать 360tv в

В Котельниках провели кулинарный мастер-класс для детей из реабилитационного центра. Ребята научились делать десерты из фруктов и взбитых сливок.

Также участники мероприятия использовали шоколад, вафельные трубочки и маршмеллоу. Организатор мастер-класса Софья раздала каждому нужные ингредиенты. Если что-то не получалось, то на помощь детям приходили родители. В конце придумали для десертов название.

Реклама

«Я сегодня приготовил вкусное мороженное», — сообщил участник мастер-класса Саша Васильев.

«Мне больше всего понравилось в десерте клубника», — заявила прошедшая мастер-класс Мариам Нанусян.

Компанию юным кулинарам составил глава округа Сергей Жигалкин. Он вместе с ребятами попробовал свои силы в кулинарии. После мастер-класса дети поздравили его с днем рождения. Мужчина вручил детям подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».