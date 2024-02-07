Подмосковье 07 февраля 2024, 16:59 Мастер-класс по грудному вскармливанию провели в Солнечногорске Источник фото: Валентина Максимова

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Мастер-класс по кормлению грудью провели для молодых мам в Солнечногорском роддоме. Занятие прошло на традиционном дне открытых дверей.

Медицинский консультант Ольга Ефимова на демонстрационной анатомической модели показала, как правильно прикладывать ребенка к груди.

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По словам Ефимовой, для того, чтобы запустить процесс лактации, младенца нужно приложить к груди в первый час после родов.

Она посоветовала переходить к кормлению ребенка молочными смесями только по медицинским показания, а не по желанию, так как грудное молоко не только полезнее для малыша, но и за него не нужно платить.

Ефимова привела в пример цифры. Так, год кормления ребенка смесями обойдется родителям в 200 тысяч рублей.

Также в роддоме напомнили, что в учреждении работает консультант по грудному вскармливанию, которые ответит на все вопросы молодых мам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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