Подмосковье 19 июня 2023, 15:05 Мастер-класс по городецкой росписи прошел в парке «Дубки» в Химках

Читать 360tv в

Мастер-класс по народному ремеслу прошел в парки «Дубки» в Химках. Юные жители округа украсили доску городецкой росписью.

Узор очень простой: в центре композиции так называемый городецкий розан, а вокруг цветы.

Реклама

«Все вы помните наверняка какие-нибудь стульчики детские в садике или деревянные ложечки с красивыми разноцветными цветами. Вот это и есть городецкая роспись, появившаяся в современной Новгородской области — город Городец. Вокруг него было несколько деревень, где жили мастера, которые и расписывали в старину прялки, короба и другую деревянную утварь», — рассказала мастер по народной росписи Евгения Мыникова.

Такие мастер-классы в парке «Дубки» проводят регулярно — от народных ремесел для детей до психологических тренингов для взрослых. Все занятия бесплатные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил модернизировать устаревшие ларьки в парках региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».