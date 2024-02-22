Подмосковье 22 февраля 2024, 15:50 Мастер-класс по фотографии прошел во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Научиться азам студийного портрета можно было на мастер-классе клуба «Фотолюбитель» в Воскресенске. Участники провели фотосъемку в интерьерах Дворца культуры «Химик».

Мастер-класс провел руководитель клуба «Фотолюбитель» Владимир Дубровин. Он рассказал о теории портретной съемки, постановке освещения, этикете общения с моделью на фотосессии.

Реклама

После началась двухчасовая практика. Съемки проходили при искусственном освещении с применением студийной аппаратуры — софитов.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Напомним, во дворце культуры также открылась выставка черно-белой фотографии «Классика жанра» Владимира Дубровина и Александра Шленкова. Всего представлено 20 фоторабот в трех жанрах: пейзаж, архитектура и портрет. Выставка продлится до конца февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».