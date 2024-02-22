Подмосковье 22 февраля 2024, 16:29 Мастер-класс по экохоккею пройдет в Воскресенске 25 февраля пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Экологичную версию хоккея представит региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» в парке культуры и отдыха «Москворецкий». Необычный мастер-класс пройдет в рамках праздника «Зима! Шайба! Парк!».

Праздник, приуроченный к выходу хоккейного клуба «Химик» в плей-офф Кубка Шелкового пути, состоится 25 февраля. В программе игры, книжные выставки, мастер-класс по созданию хоккейной формы, показательная тренировка и встреча с хоккеистами, а также концерт и чай из самовара.

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Ярким событием дня станет программа регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск». Компания представит необычную версию любимой игры — экохоккей. Участники смогут отработать меткость ударов клюшкой, попутно применяя знания правил раздельного сбора мусоров. Попробовать свои силы под руководством тренеров смогут все желающие.

Главная задача экологической игры — приобщить участников к разделению отходов и закрепить на практике правила сортировки.

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