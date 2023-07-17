Подмосковье 17 июля 2023, 15:25 Мастер-класс по древнерусской каллиграфии прошел в Центральном городском парке Мытищ Unsplash

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Жители Мытищ поучаствовали в мастер-классе по древнерусской каллиграфии. Занятие провели сотрудники Мытищинского историко-художественного музея в Центральном городском парке.

Участники познакомились со старинными азбуками — глаголицей и кириллицей. Они узнали, как в древние времена переписывали книги, и попробовали написать гусиными перьями челобитную грамоту царю, а также пословицы, поговорки и стихи любимых поэтов.

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Самые маленькие посетители, которые еще не умеют писать, могли раскрасить старинную буквицу или закладку для книги.

Такие мастер-классы проходят каждую субботу. Следующее занятие состоится в амфитеатре парка 22 июля в 15:00.

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