Подмосковье 21 февраля 2023, 11:52 Мастер-класс по боксу с тремя чемпионами мира прошел в Солнечногорске

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Открытую тренировку по боксу провели в Солнечногорске чемпионы мира Анатолий Александров, Раимкуль Малахбеков и Марк Петровский. Получить ценные советы и поспаринговаться с ними мог каждый.

В начале занятия спортсменов ждала обязательная разминка. После бега трусцой и отработки ударов началась работа в парах.

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Такие мастер-классы от профессионалов проходят в округе не первый раз. Обычно их совмещают с соревнованиями, а сегодняшнюю тренировку приурочили ко Дню защитника Отечества.

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«Будем планировать. Если сейчас понравится всем, все получится, то будем ежемесячно делать вот такие открытые тренировки. И постоянно у нас будет меняться круг чемпионов, проводящих тренировки», — рассказал председатель правления Федерации бокса городского округа Солнечногорск Андрей Сидоров.

Сейчас в округе на профессиональном уровне боксом занимаются более 400 человек. К концу года планируют объединить всех тренеров и открыть в Солнечногорске оборудованный зал с рингом. Занятия для спортсменов будут бесплатными.

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