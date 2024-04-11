11 апреля 2024, 21:54
Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» прошел в Лобне
Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» провели в детской библиотеке городского округа Лобня. Его посвятили Дню космонавтики, который в России отмечают 12 апреля.
Участники изготовили миниатюрные фигурки космонавтов в технике простого параллельного плетения. В занятии приняли участие как дети, так и их родители.
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Напомним, Детская библиотека расположена на улице Циолковского, № 3, и в ней регулярно проходят творческие занятия.
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