Подмосковье 11 апреля 2024, 21:54 Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Мастер-класс по бисероплетению «Люди в космос» провели в детской библиотеке городского округа Лобня. Его посвятили Дню космонавтики, который в России отмечают 12 апреля.

Участники изготовили миниатюрные фигурки космонавтов в технике простого параллельного плетения. В занятии приняли участие как дети, так и их родители.

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Напомним, Детская библиотека расположена на улице Циолковского, № 3, и в ней регулярно проходят творческие занятия.

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