Подмосковье 07 апреля 2023, 08:39 Мастер-класс по беспилотной авиации прошел в Балашихе

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Юные жители Балашихи занимаются беспилотной авиацией. На мастер-классах учат не только управлять дронами, но и обслуживать их.

Ребята собирают квадракоптеры, паяют провода, составляют ортофотопланы и модели местности на основе аэросъемки. Они изучают все аспекты, в которых задействована беспилотная авиация. Так, МЧС использует дроны, чтобы находить и контролировать лесные пожары, а в сельском хозяйстве с их помощью распыляют удобрения.

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«Показываем основные наши дроны, которые используются повсеместно во всех сферах деятельности. <…> Также показываем еще одно интересное направление, которое наиболее популярно у молодежи — это дрон-рейсинг — полет от первого лица», — рассказал руководитель направления беспилотной авиации Артем Берестенев.

На занятиях планируют создать три группы: базовую — для детей 6-10 лет, продвинутую — для подростков до 14 лет, а также более высокого уровня для тех, кто постарше.

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