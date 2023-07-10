Подмосковье 10 июля 2023, 15:45 Мастер-класс по архитектурной фотографии прошел в Мытищах

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Мастер-класс известного архитектурного фотографа Маргариты Фединой прошел в музее Мытищ. Она показала, как фотографировать исторические здания и интерьеры для книг и журналов, как проводить коммерческую съемку для отелей и строительных компаний.

Маргарита Федина — член Союза фотохудожников России, работы которой можно увидеть в 120 книгах, на сайтах и в каталогах мировых гостиничных сетей, а также на фотовыставках и в частных коллекциях.

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Маргарита рассказала, что такое архитектурная фотография, чем она отличается от других видов фотосъемки. Она объяснила, как подготовиться к съемке, как выбрать время и многое другое.

Как отметила Маргарита, при работе с архитектурой фотографу нужно забыть о выражении собственного я, задача — показать работу архитектора. Участники встречи отметили, что почерпнули очень много интересной информации, которая поможет им творить и повысит их профессиональный уровень.

Это был творческий интенсив по архитектурной съемке, который уместился в два часа. Его организовала комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа в рамках фотопроекта «Я люблю Мытищи».

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