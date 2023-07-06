Подмосковье 06 июля 2023, 15:51 Мастер-класс к 15-летию общественных приемных «Единой России» прошел в Мытищах

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Мастер-класс к 15-летию общественных приемных партии «Единая Россия» прошел в гимназии № 17 в Мытищах. Дети нарисовали рисунки на тему помощи и узнали о важности взаимовыручки.

Юные мытищинцы передали свои идеи через рисунки на тему «Я помогаю». Они вдохновлялись историями о людях, которые оказывают помощь окружающим. Узнали о волонтерах, медицинских работниках, пожарных и других героях, которые каждый день делают наш мир лучше. Дети также обсудили, как они могут помочь другим в своей повседневной жизни.

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Каждый ребенок получил весь необходимый материал: краски, кисти, карандаши и холст. Это позволило им полностью погрузиться в творческий процесс и выразить свои мысли и идеи через рисунок. После ребятам вручили памятные подарки.

«Мастер-класс по рисункам для детей на тему „Я помогаю“ показал, что каждый ребенок имеет возможность менять мир к лучшему. Он не только подарил им возможность развить свое творческое мышление и навыки рисования, но и показал, что даже маленький акт доброты и помощи может изменить жизнь в лучшую сторону», — сказала руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Дарья Сучкова.

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