Подмосковье 22 июня 2023, 12:57 Мастер-класс для режиссеров прошел в театре «ФЭСТ» в Мытищах

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В театре «ФЭСТ» провели режиссерскую лабораторию. Участие в мероприятии приняли 40 режиссеров.

Все 40 режиссеров ранее приняли участие в конкурсе театра «ФЭСТ» по поиску лучшего детективного спектакля.

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Отборочный этап прошел осенью 2022 года. Из 40 работ было выбрано восемь лучших. Их представили на суд актерам, каждый из которых имел право отдать три голоса за ту или иную работу.

«Это полноценный спектакль, только без костюмов и декорации. Самое главное, чтобы был представлен замысел режиссерский. И из этих восьми выбирается лучший, идет в постановку и начинает существовать в нашей труппе», — поделился художественный руководитель театра Игорь Шаповалов.

На сцене с успехом идут шесть спектаклей, победившие на конкурсе за последние пять лет. Постановку победителя этого года зрители увидят уже в новом театральном сезоне. Итоги конкурса подведут в сентябре.

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