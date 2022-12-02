Подмосковье 02 декабря 2022, 16:25 Мастер-класс для хирургов из разных городов России провели в больнице Воскресенска

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Хирург Воскресенской больницы Владислав Бурдаков провел мастер-класс по лечению грыжи брюшной полости для своих коллег. Опыт ведущего специалиста перенимали восемь врачей из Подмосковья, Твери, Ханты-Мансийска и Москвы.

«В нашей больнице проводится порядка 400 таких операций в год. С января мы провели мастер-классы для более, чем 40 врачей из разных регионов России, а также иностранных коллег», — рассказал заслуженный работник здравоохранения Подмосковья Владислав Бурдаков.

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Сначала для врачей провели лекцию, а затем — сразу три операции по удалению грыж мужчинам. Пациентами стали мужчины от 45 до 76 лет. Вмешательство выполнили малоинвазивным способом, достигая максимального косметического эффекта и сводя к нулю вероятность рецидива.

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