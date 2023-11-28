Подмосковье 28 ноября 2023, 15:05 Мастер-класс для детей по созданию открыток ко Дню матери провели в Лобне Unsplash

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Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» в Лобне провели мастер-класс для детей ко Дню матери. Участники научились делать поздравительные открытки своими руками.

Мастер-класс по созданию открыток прошел в театре «Камерная сцена». Участие в нем приняли около 50 детей.

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Напомним, в лобненском отделении «Молодой гвардии Единой России» 78 активистов. Они участвуют во всех городских мероприятиях: экологических, патриотических и творческих. Так, молодогвардейцы помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и жителей новых регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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