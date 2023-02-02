Подмосковье 02 февраля 2023, 21:19 Мастер из Серпухова запустил производство бесплатных колясок и протезов для собак

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Мастер из Серпухова Сергей Трынкин уже год дарит возможность вновь полноценно двигаться собакам с парализованными конечностями. Делать коляски и протезы для животных инженер-конструктор научился по роликам из интернета. Такие изделия Сергей начал изготавливать в память о своей первой собаке.

«Она любила всех членов нашей семьи. Я не уследил и она попала под машину, моя вина. С тех пор я этот крест несу, продолжаю нести и пытаюсь его искупить, в том числе делая коляски. Вот и все», — рассказывает инженер-конструктор Сергей Трынкин.

Как сделать коляску для питомца, инженер-конструктор понял сразу. Смастерил первый образец и разместил объявление в интернете. Уже спустя год Сергей стал местной знаменитостью, а от заказов со всей России нет отбоя.

Деньги Сергея волнуют в последнюю очередь. Материалы для колясок он закупает за свой счет. А в ответ на такую щедрость благодарные люди сами пытаются помочь мастеру — приносят колеса для изделий, переводят деньги, а один из клиентов даже подарил Сергею 3D- принтер, с его помощью мастер теперь может делать и протезы.

Работает Сергей самозабвенно — не жалея сил, средств и времени. Такую помощь собакам он считает своей миссией.

Благодаря Сергею уже более 150 собак получили возможность ходить. А с 3D-принтером хвостатых клиентов стало еще больше. Сергей признается, что с таким потоком в одиночку справиться уже не может. Мечтает о помощниках. В этот раз сделать доброе дело помогли пятеро студентов-кинологов из Губернского колледжа.

Каждая такая коляска уникальна — она создается по индивидуальным меркам конкретного животного. Благодаря помощи ребят коляску получила собака по кличке Тина.

Два года назад после сердечного приступа она ослепла и лишилась возможности двигать задними лапами.

«Ее принесли, ее поставили на пол, она не двигалась почти, а как только ей поставили колесики, она сразу побежала, начала изучать вокруг окружение. Столы начала обнюхивать, к стульям побежала», — поделился студент 3-го курса ГАПОУ МО «Губернский колледж» Максим Калискин.

Теперь на одно счастливое животное в мире стало больше, ведь для любой собаки движение — это жизнь. Поэтому вскоре в Губернском колледже появится благотворительный кружок, где студенты вместе с Сергеем будут делать коляски и тем самым возвращать животным возможность ходить.

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