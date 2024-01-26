Подмосковье 26 января 2024, 12:36 Мастер из Подмосковья стала лауреатом всероссийского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку Министерство культуры и туризма Моковской области

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Итоги всероссийского конкурса новогодних игрушек подвели в Амурском областном Доме народного творчества. Одним из лауреатов стала мастер из Подмосковья Юлия Соколова.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на предварительном этапе конкурса работы представили свыше 90 мастеров из Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Воронежской, Иркутской и других областей. Лучшими стали 17 умельцев, которым вручили специальные дипломы.

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Работы оценивали эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Сергиева Посада. Лауреатов выбрали в пяти номинациях. Так, диплом второй степени получила Юлия Соколова из Красногорска.

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