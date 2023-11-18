Подмосковье 18 ноября 2023, 17:36 Мастер из Ногинска стал блогером-миллионником после создания видео с миниатюрной Годзиллой Телеканал «360»

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Руководитель ювелирной студии в Ногинске Михаил Мягков стал популярным видеоблогером. Он создал фигурку Годзиллы на острие иглы и розу из рисового зерна.

Телеканал «360» Телеканал «360» Скриншот видео с YouTube-канала Михаила Мягкова / YouTube Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Микроминиатюрами мастер увлекся случайно. Увидел видео популярного блогера, который вырезал на острие карандаша. Тогда Михаил решил усложнить задачу и взять другой узнаваемый материал. Выбор пал на рис.

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«Я выложил сорокасекундное видео под музыку. Оно буквально за день набрало миллиона три просмотров. И дальше, дальше, дальше. Это мое первое видео, которое набрало 30 миллионов просмотров», — поделился блогер.

В итоге на YouTube «рисовая Годзилла» собрала рекордные 118 миллионов просмотров. Дальше вырезал розу, это было сложнее. Хрупкий стебль часто ломался. Но все получился. Третья фигурка — та же Годзилла, но уже на острие иглы. Она примерно в четыре раза меньше первого варианта.

Его ролики стали вирусными. Но микроминиатюры — лишь малая часть того, на что способен мастер из Ногинска. Он делал золотые билеты для шоколада, как у Вилли Вонки, и восстанавливал старинные изделия, например, винтажные очки, как у Гарри Поттера. К мастеру обращаются люди со всей России.

«Я всю жизнь в этом деле. Это моя любимая профессия. Ничего другого я даже не представляю. Плюс — моя скрупулезность, она позволяет людям исполнить что-то такое, от чего другие мастера отказываются», — заявил Мягков.

В хобби и профессии Михаил уже больше 15 лет. Идей для новых интересных роликов у него еще много.

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