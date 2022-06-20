Массовый заплыв «Кубок чемпионов» прошел на Истринском водохранилище
На Истринском водохранилище прошел заплыв на открытой воде «Кубок чемпионов Истра». В соревнованиях приняли участие 450 пловцов.
За безопасность пловцов переживать не стоило — на заплыве каждый спортсмен обязан плыть со специальным буйком. Также за безопасностью следили спасатели на водном транспорте. Они сопровождали спортсменов на протяжении всей дистанции.
«Самая главная наша задача — это подстраховать, чтобы если у кого-то будут какие-то проблемы на воде, захлебнется человек или какие-то другие проблемы, чтобы мы могли подойти быстро в толпе народа, подъехать, дать подержаться и дальше принять решение, нужно ли выходить из воды или дальше можно продолжить дистанцию», — рассказал спасатель Константин Васин.
В соревнованиях на открытой воде самое важное — не замерзнуть. Перед заплывами измеряют температуру воды, если она низкая — гидрокостюм обязателен. Сейчас водохранилище прогрелось до 20 градусов, так что можно было плыть без него.
Результаты соревнований были впечатляющими. Как рассказал организатор заплыва Евгений Безрученко, первый участник проплыл за час пять километров.
«Чемпионат России выигрывают с результатом 55 минут, а здесь час ноль шесть проплыли любители, поэтому серьезные все-таки результаты», — сказал Евгений Безрученко.
После финиша всех участников наградили памятными медалями.