Массовый заплыв «Кубок чемпионов» прошел на Истринском водохранилище

На Истринском водохранилище прошел заплыв на открытой воде «Кубок чемпионов Истра». В соревнованиях приняли участие 450 пловцов.

Источник фото: телеканал «360»

За безопасность пловцов переживать не стоило — на заплыве каждый спортсмен обязан плыть со специальным буйком. Также за безопасностью следили спасатели на водном транспорте. Они сопровождали спортсменов на протяжении всей дистанции.

Источник фото: телеканал «360»

«Самая главная наша задача — это подстраховать, чтобы если у кого-то будут какие-то проблемы на воде, захлебнется человек или какие-то другие проблемы, чтобы мы могли подойти быстро в толпе народа, подъехать, дать подержаться и дальше принять решение, нужно ли выходить из воды или дальше можно продолжить дистанцию», — рассказал спасатель Константин Васин.

В соревнованиях на открытой воде самое важное — не замерзнуть. Перед заплывами измеряют температуру воды, если она низкая — гидрокостюм обязателен. Сейчас водохранилище прогрелось до 20 градусов, так что можно было плыть без него.

Источник фото: телеканал «360»

Результаты соревнований были впечатляющими. Как рассказал организатор заплыва Евгений Безрученко, первый участник проплыл за час пять километров.

«Чемпионат России выигрывают с результатом 55 минут, а здесь час ноль шесть проплыли любители, поэтому серьезные все-таки результаты», — сказал Евгений Безрученко.

После финиша всех участников наградили памятными медалями.