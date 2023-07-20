Подмосковье 20 июля 2023, 10:43 Массовый вылет крупных жуков зафиксировали в Подмосковье Пресс-служба министерства экологии Московской области

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Энтомологии заметили крупных жуков усачей-кожевников в Подмосковье. Насекомые могут достигать размера пяти сантиметров в длину.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, обычно массовый вылет насекомых приходится на середину июля и продолжается до начала осени. Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что это самые крупные представители семейства, которых можно встретить в Европе, и третьи по величине в России. Он добавил, что отлавливать насекомых не стоит — сейчас у них проходит период размножения, который важен для сохранения и поддержания популяции.

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По словам энтомологов, усачи-кожевники развиваются в течение трех-четырех лет. Большую часть времени они находятся в стадии личинки и питаются гнилой древесиной. За это время они запасаются питательными веществами, благодаря чему формируется и укрепляется будущий хитиновый панцирь. Превращение во взрослого жука длится около 20 дней, а затем особи отправляются на поиски партнера.

«Необходимо помнить простое правило: „Не трогай — и сам нетронутым останешься“. Жуки усачи-кожевники имею внушительные жвала, которые служат им для защиты от неприятеля, поэтому хватать их не нужно, а то ненароком можно получить укус. Вообще, эти насекомые умеют предупреждать своих оппонентов, издавая скрипящие звуки, при помощи трения друг об друга хитиновых колец на передней груди», — отметил министр.

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