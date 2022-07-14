Массовый велозаезд Gran Fondo пройдет в Лотошине 17 июля

В городском округе Лотошино в первый раз состоится один из самых массовых и популярных велосипедных заездов в России, который называется Gran Fondo. Мероприятие пройдет 17 июля. Для участников подготовили три дистанции на выбор. Их длина составляет 27 километров, 52 километра и 103 километра.

Если участник выбирает самую длинную дистанцию, он может отдать предпочтение гонке или простому заезду. В гонке есть соревновательные элементы, ее участники стартуют по группам, которые сформированы по уровню подготовки велогонщиков. В конце формируется таблица личного и командного зачета, победителей ожидают призы от партнеров.

Стартовый городок заезда будет размещен в самом центре — напротив городской администрации. При этом, как отмечают организаторы, стартовая и финишная прямая в Лотошине — одна из самых широких в истории проведения Gran Fondo Russia. Трасса кольцевая, равнинная, но на финише всех ждет испытание — участок в горку, где придется выложиться по максимуму.

В целом в календаре заездов этой гонки восемь стартов, карта достаточно обширная — от Ленинградской области до Кемеровской. В Московской области проходят три заезда этого года. Первый уже состоялся 5 июня в Волоколамске, второй пройдет 7 мюля в Лотошине, третий — 25 сентября в Рузе.