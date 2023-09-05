05 сентября 2023, 17:10
Массовые тренировочные эвакуации прошли в Солнечногорске
Учебную эвакуацию провели во всех школах, учреждениях культуры, спорта, торгово-развлекательных комплексах, объектах здравоохранения Солнечногорска. Учения проходят каждый квартал по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.
В мероприятиях поучаствовали сотрудники аварийно-спасательного отряда «СолнСпас», росгвардейцы, работники «Мособлпожспаса» и других профильных ведомств.
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«На территории городского округа Солнечногорск, как и на территории всей Московской области, сегодня проводится Единый день объектовых тренировок. На них персонал и посетители социально важных объектов отрабатывают действия в случае чрезвычайных ситуаций», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Дмитрий Нилов.
Одним из таких учреждений стал лицей № 1 имени Блока. После эвакуации на школьном стадионе прошли показательные выступления сотрудников МЧС.
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Солнечногорск
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