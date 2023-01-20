Подмосковье 20 января 2023, 17:23 Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Подмосковье РИА «Новости»

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Госавтоинспекция Подмосковья массово проверит водителей на трезвость в ближайшие выходные. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Проверки проведут вечером в пятницу и в выходные дни, 21–22 января. Такие проверки и рейды направлены на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения, отметили в Минтрансе.

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Как рассказали в Госавтоинспекции Подмосковья, с начала года в регионе были привлечены к ответственности более тысячи водителей за управление автомобилей с признаками опьянения. У 646 автомобилистов было установлено состояние опьянения, 417 отказались от прохождения процедуры освидетельствования. Еще 144 водителя повторно сели за руль в нетрезвом состоянии, будучи лишенными прав — им грозит уголовная ответственность.

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