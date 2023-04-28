Подмосковье 28 апреля 2023, 14:52 Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Подмосковье в майские праздники Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

В преддверии майских выходных Минтранс Подмосковья напомнил жителям о необходимости соблюдать ПДД. Отмечается, что с вечера 28 апреля на дорогах Московской области начнутся массовые проверки водителей на трезвость.

«Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и угрозой жизни, как для водителя, так и для окружающих. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость. Обязательно носите вечером световозвращатели и будьте аккуратны, переходя проезжую часть», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Реклама

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

На фоне продолжительных выходных на дорогах региона ожидается рост транспортного потока. В среднем скоростной режим в майские праздники увеличится на 10 километров в час.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. Старый переход настолько устарел, что, по словам главы региона, пришло время его разобрать и заменить на современный — со всеми удобствами для пассажиров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».