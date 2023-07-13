Подмосковье 13 июля 2023, 10:08 Массовые проверки трезвости водителей начались в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья сообщил о старте социального раунда «Трезвый водитель». Это комплекс профилактических и просветительских мероприятий, который пройдет по всей территории региона.

Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей на трезвость. В том числе рейды состоятся в местах притяжения жителей — на пляжах, в парках, а также в малых населенных пунктах и СНТ.

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Минтранс напомнил, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 года до двух лет. За повторное нарушение заплатить придется уже от 200 тысяч рублей, при этом возможна конфискация автомобиля и лишение свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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