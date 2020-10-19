Массовые мероприятия запретят в Подмосковье до 7 ноября

Власти Подмосковья решили запретить работу музеев и проведение массовых мероприятий до 7 ноября из-за коронавируса. Об этом сказано в постановлении правительства Московской области.

Запрет на работу музеев, выставок, проведение культурных и спортивных мероприятий начнет действовать в области с 21 октября.

Исключением станут спортивные мероприятия, которые проводятся без участия зрителей, тренировки, занятия физкультурой. Разрешены прогулки по территории музеев и музеев-заповедников, а также дворцово-парковых музеев.

С 21 октября ТРЦ, чья площадь превышает пять тысяч квадратных метров, и общепиты должны измерять температуру посетителям. Те, у которых она повышена, не смогут зайти в торговый центр.

Подмосковье находится в тройке лидеров по числу заразившихся в России. Только за последние сутки в регионе зарегистрировали еще 466 новых случаев. Общее количество инфицированных достигает 80 951 человека. При этом выздоровели 60 496 жителей Подмосковья. Летальным исходом закончились 1478 случаев заболевания.

О том, какие ограничения ввели в Москве и Подмосковье, подробно можно прочитать в большом материале «360».