Массовые мероприятия и выставки запретят в Подмосковье

С 21 октября в Подмосковье запретят выставки и другие массовые мероприятия. Посещать спортивные игры запретят — их будут проводить без зрителей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в среду примем дополнительные ограничения. Смысл этих ограничений в том, что выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия, наличие зрителей на трибунах будет запрещено», — заявил Воробьев.

Такие меры связаны с тем, что количество госпитализированных пациентов в Московской области растет. Поэтому важно увеличивать количество коек в больницах.

«Мы видим, что ситуация продолжает быть сложной. Мы еще раз констатируем очень серьезную нагрузку на систему здравоохранения. Я также хочу подчеркнуть, что все ключевые отраслевики сегодня главным заданием имеют разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья. Эта работа является для нас принципиально важной», — добавил Андрей Воробьев.

Также губернатор обратил внимание на празднование свадеб и юбилеев, на которых часто собирается много людей. Такие массовые мероприятие могут стать очагами распространения коронавируса.

Мы можем позаботиться, донести до наших жителей, что все эти увеселительные, торжественные юбилеи мы должны рекомендовать максимально избегать Андрей Воробьев.

Дополнительные ограничения нужны еще и потому, что совсем скоро начнутся школьные каникулы. Учащиеся получат больше свободного времени, а значит, будут посещать массовые мероприятия, где есть риск заразиться. Чтобы предотвратить это, их следует на время запретить.

«Прежде всего, речь идет о транспорте, фильтрах и контроле в школах, соблюдении новых стандартов на предприятиях. Для того, чтобы сберечь жизни, не допустить очаговых заболеваний», — объяснил Андрей Воробьев.