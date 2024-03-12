Подмосковье 12 марта 2024, 17:05 Массовую сдачу нормативов комплекса ГТО провели Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Это событие собрало более 400 учащихся гимназии № 6, которые испытали себя в разнообразных спортивных испытаниях. Акцию приурочили к 10-летию возрождения комплекса «Готов к труду и обороне» в России.

Школьники старались достичь лучших результатов в таких дисциплинах, как челночный бег, отжимания, подтягивания, наклоны и прыжки в длину. Зафиксированные результаты занесут в электронную базу, а выполнивших норму наградят знаками отличия.

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Заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев отметил, что в честь юбилея комплекса «Готов к труду и обороне» запланирована декада мероприятий для всех желающих.

Программа продолжает свое существование благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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