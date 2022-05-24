Массовую проверку водоемов провели в Солнечногорске в «День без сетей»

В Солнечногорске в «День без сетей» экологи и сотрудники надзорных ведомств проверили водоемы. Проверяющие на катерах доставали спрятанные в воде ловушки, спасали рыбу.

На Истринском водохранилище обнаружили много незаконно установленных ловушек для рыбы. Непроходимую сеть поставили то ли браконьеры, то ли обычные рыбаки. Улов нанес колоссальный ущерб природе. Погибшая рыба не дала потомства, к тому же превратилась еще и в распространителя разных инфекций.

«Многие рыболовы, даже не системные браконьеры, во время отдыха думают: закинули сетку-портянку, потом ее забыли, рыба–то гибнет, разлагается, распространяются болезни», — говорит начальник отдела государственного контроля надзора охраны водных ресурсов по Москве и Московской области Игорь Крамарчук.

Во время нереста за водоемами следят куда пристальней. И наказания для нарушителей куда более суровые в этот период.

«Именно сейчас в нерестовый период за сети предусмотрена уголовная ответственность, потому что это подрывает запасы. Это самый ответственный период в жизни рыбы, чтобы оставить потомство», — рассказал президент общественной организации «Союз рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Во время нереста к рыбакам вообще масса требований. Ловить рыбу они могут только с берега на удочки, запрещены моторные лодки. Даже за небольшую сеть можно схлопотать десятки, а то и сотни тысяч рублей штрафа. А вот уголовное наказание грозит за коллективную охоту на рыбу. Такие условия в регионе будут действовать, пока рыба не перестанет нереститься — это примерно середина июня.