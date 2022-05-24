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    24 мая 2022, 18:57

    Массовую проверку водоемов провели в Солнечногорске в «День без сетей»

    Анастасия Максимовских, Артем Мельников

    В Солнечногорске в «День без сетей» экологи и сотрудники надзорных ведомств проверили водоемы. Проверяющие на катерах доставали спрятанные в воде ловушки, спасали рыбу.

    Массовую проверку водоемов провели в Солнечногорске в «День без сетей» | Изображение 1

    На Истринском водохранилище обнаружили много незаконно установленных ловушек для рыбы. Непроходимую сеть поставили то ли браконьеры, то ли обычные рыбаки. Улов нанес колоссальный ущерб природе. Погибшая рыба не дала потомства, к тому же превратилась еще и в распространителя разных инфекций.

    «Многие рыболовы, даже не системные браконьеры, во время отдыха думают: закинули сетку-портянку, потом ее забыли, рыба–то гибнет, разлагается, распространяются болезни», — говорит начальник отдела государственного контроля надзора охраны водных ресурсов по Москве и Московской области Игорь Крамарчук.

    Во время нереста за водоемами следят куда пристальней. И наказания для нарушителей куда более суровые в этот период.

    «Именно сейчас в нерестовый период за сети предусмотрена уголовная ответственность, потому что это подрывает запасы. Это самый ответственный период в жизни рыбы, чтобы оставить потомство», — рассказал президент общественной организации «Союз рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

    Во время нереста к рыбакам вообще масса требований. Ловить рыбу они могут только с берега на удочки, запрещены моторные лодки. Даже за небольшую сеть можно схлопотать десятки, а то и сотни тысяч рублей штрафа. А вот уголовное наказание грозит за коллективную охоту на рыбу. Такие условия в регионе будут действовать, пока рыба не перестанет нереститься — это примерно середина июня.