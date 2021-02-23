Сотня красногорцев облились ледяной водой в День защитника Отечества

Около администрации Красногорска 100 человек устроили обливания ледяной водой. Флешмоб прошел в День защитника Отечества.

Сто отважных жителей Подмосковья приняли участие в акции «Быть здоровым — это модно» и облились на улице ледяной водой. Самому младшему участнику — пять лет.

Традиционное массовое обливание ледяной водой прошло в Красногорске 23 февраля. Несмотря на улучшение эпидемической ситуации в Московской области, все участники акции записывались заранее и предоставляли справки о том, что не болеют COVID-19.

Большая часть участников — жители Красногорска, но были и гости из Голицына, Одинцова и Москвы. Зрителей и участников акции бесплатно угощали обедами и горячим чаем.

Акция «Быть здоровым — это модно» прошла в Подмосковье девятый раз. В следующем году будет юбилейный флешмоб, его проведут минимум в десяти регионах России. За все прошедшие акции водой облились более 1200 человек.

Организует мероприятия Московская областная общественная организация «СПК „Ярополк“».