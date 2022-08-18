Массовая замена лифтов пройдет в домах Краснознаменска

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается в Подмосковье. По программе в Краснознаменске заменят 23 лифта. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

В округе уже заменили три лифта из 23 запланированных. Как напомнили в министерстве, всего в Подмосковье их работает свыше 54 тысяч. Глава ведомства Антон Велиховский рассказал, что с 2014 года в регионе уже заменили 12,2 тысячи из них. В этом году в планах — обновить еще 800.

«Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории подмосковного региона. Рисков по вопросу импортозамещения комплектующих в части замены лифтового оборудования нет», — добавил министр.

Генеральный директор подмосковного Фонда капремонта Валерий Николов добавил, что новое оборудование обладает антивандальными и энергосберегающими свойствами.

Узнать, в каких домах региона проведут капитальный ремонт, можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в амбулатории Красногорска, которая несколько месяцев назад открылась после преображения. Жители уже начали получать в ней квалифицированную помощь.