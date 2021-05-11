Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала на стройках Подмосковья

На подмосковных стройках стартовала масштабная прививочная кампания от коронавируса. Медики уже успели вакцинировать более трех тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе Главгосстройнадзора.

Мобильные пункты вакцинации заработали на подмосковных стройках в начале мая. За это время в них привились свыше трех тысяч рабочих. Строителей вакцинируют двухкомпонентным препаратом «Спутник V».

«Вакцинация — это возможность не допустить заболевания и распространения коронавирусной инфекции. Как только руководство строительной площадки информирует Главгосстройнадзор о количестве желающих привиться, мы формируем заявку в Министерство здравоохранения Московской области и на место выезжает мобильная бригада медиков. Отмечу, что прививка — это личное и добровольное решение каждого», — отметил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Мобильные пункты уже посетили стройки Коломны, Дмитрова, Павловского Посада и Егорьевска. Через три недели медики вернутся туда, чтобы сделать вторую прививку всем рабочим. Каждому привившемуся выдадут сертификаты, подтверждающие прохождение вакцинации.

«Процедура стала доступной благодаря поддержке Министерства здравоохранения Московской области. Выездные бригады проводят вакцинацию на строительных площадках с соблюдением всех необходимых стандартов и требований», — добавил Артур Гарибян.

Главгосстройнадзор с начала пандемии проводит все необходимее меры по предотвращению распространения COVID-19. Надзорное ведомство в прошлом году запустило дроны с громкоговорителями, внедрило чек-лист, на основе которого автоматически формируется индекс COVID-безопасности каждого объекта.