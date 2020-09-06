Массовая вакцинация от гриппа стартует в Подмосковье. Что надо знать?

Массовая вакцинация от гриппа стартует в Московской области с 7 сентября. Что нужно знать о прививочной кампании?

Сегодня существует несколько штаммов гриппа, которые тяжело переносятся и имеют высокий уровень летальности. Иммунизация всего населения перед началом эпидсезона поможет избежать таких осложнений, как пневмония.

В нынешнюю прививочную кампанию врачи будут использовать российские вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол Плюс». Основное отличие в них только в названиях. Эти медицинские препараты трехвалентные, а значит, помогут выработать иммунитет от трех разновидностей гриппа. Раньше они спасали от двух разновидностей.

Эти вакцины выращиваются на куриных эмбрионах. Соответственно, от них заболеть не получится, возможна только прививочная реакция. К ней относятся зуд, покраснение и температура до +37,5 градусов. Такое самочувствие испытывают пациенты не более чем в 3% случаев.

Медики советуют сделать прививку от гриппа как можно раньше. Прививаться стоит в сентябре, октябре, ноябре, до декабря. Такой совет дала главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш.

В 2016 году в Подмосковье от гриппа вакцинировали около 37% населения, а в 2019-м — почти 50%. За эти четыре года уровень заболеваемости снизился в четыре раза.

Вакцинация проходит в поликлиниках, детских садах и школах, на крупных предприятиях. Медкабинеты разворачивают даже на улицах. Передвижные комплексы организуют около железнодорожных станций, торговых центров, то есть там, где обычно заметно скопление людей.

Записаться на вакцинацию в поликлинике предлагается через портал Госуслуг или контактный центр по телефону: 8 (800-55) 0-50-30.

Иммунитет к гриппу появится через две недели после прививки.

«Любая вакцина, как введение чужеродного вещества, является неким иммуностимулятором», — заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Эффект от прививки продлится до года. Главный врач Центральной районной больницы в Раменском Игорь Халястов напомнил, что прививка от гриппа — лишняя страховка помимо средств индивидуальной защиты и ведения здорового образа жизни.

Особенно необходимо делать прививки людям с хроническими заболеваниями. С таким заявлением выступила врач-терапевт кабинета неотложной помощи Раменской центральной поликлиники Наталья Турищева. По ее словам, сама прививка подстегивает иммунитет, и тогда любые заболевания в дальнейшем протекают намного легче.

В 2020 году в Подмосковье планируется бесплатно привить 4,5 миллиона жителей, что на миллион больше прошлого сезона.