Подмосковье 07 декабря 2023, 13:28 Масштабный ЖК для 20 тысяч жителей построят в Пушкинском округе Группа "Самолет"

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Новый масштабный жилой кластер появится на территории Пушкинского городского округа Московской области. Он рассчитан на 20 тысяч жителей. Сдать объект планируют к 2035 году.

Общая площадь территории, выделенной под застройку, составляет 645,6 гектаров. Проект предполагает строительство как коттеджей и таунхаусов, так и малоэтажных многоквартирных домов до четырех этажей. Также там построят необходимую социальную инфраструктуру, включая школы, детские сады и поликлинику.

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При строительстве нового загородного кластера будут созданы условия для жизни на природе, но с уровнем комфорта городских районов. Домовладения будут подключены к единым инженерным сетям и быстрому интернету.

Планируется, что к 2035 году в Пушкинском городском округе построят более 409 тысяч квадратных метров частных домов, 371 тысячу квадратных метров квартир МКД, а также 99,4 тысячи квадратных метров таунхаусов. В общей сложности здесь смогут поселить порядка 20 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что вопрос обманутых дольщиков окончательно решат в Московской области до конца года.

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