Масштабный велозаезд прошел в Солнечногорске в выходные

Жители и гости Солнечногорска провели выходные по-спортивному. Даже дождь не удержал людей дома. В муниципалитете провели масштабный заезд на велосипедах. Сотни участников единой колонной проехали по центральным улицам округа.

Источник фото: телеканал «360»

В спортивном мероприятии приняли участие сотни человек. Возраст самого юного велосипедиста — три года. Вова прокатился на детском кресле в сопровождении отца.

«Мы в прошлом году из окошка наблюдали. Понравилось, поэтому в этом году старшая у нас подросла, за нее уже не так страшно, поэтому решили присоединиться к этому мероприятию», — отметил отец юного участника велопарада Александр Эккарт.

А самому старшему участнику — 86 лет. Но пенсионер Виктор Зиновьевич вполне еще составит конкуренцию молодежи.

«Три километра для нас — это просто прогулка. Выходной день. Только и всего. С удовольствием проедем, прокатимся», — поделился участник велопарада Виктор Старченко.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы разогреться перед стартом, для велосипедистов провели зажигательную зарядку. К заезду присоединился и глава Солнечногорска.

«Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что следите за своим здоровьем. За своим, за здоровьем своих семей, детей. Крепких вам тормозов, нескользких педалей. Берегите себя, своих близких. Хорошего настроения и спортивной удачи», — сказал перед стартом глава Солнечногорска Виктор Родионов.

До финиша глава успешно добрался вместе с остальными участниками. Спортсмены преодолели более трех километров. Конечная точка велопутешествия — пляж набережной озера Сенеж. На финише участников поджидали призы, фотозона, концерт и розыгрыш лотереи.