Масштабный субботник стартовал в Подмосковье

В Московской области 24 апреля стартует областной субботник «Весна — время перемен». Об этом сообщили в пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Хочу отметить тех глав, которые и в прошедшую субботу, и на протяжении всей недели активно занимались благоустройством на местах, приведением в порядок дворов, улиц, остановок», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

В пресс-службе уточнили, что в качестве площадок субботника определены мемориалы воинской славы, парки и общественные территории, улицы и дороги, дворы, объекты социальной инфраструктуры, торговли.

В рамках субботника планируется не только убрать мусор, но и помыть твердые покрытия, опилить деревья, удалить сухостой, обустроить газоны, клумбы, высадить зеленые насаждения, отремонтировать и покрасить ограждения, бордюры, детские игровые и спортивные площадки.

К мероприятию также присоединятся более пяти тысяч сотрудников дорожно-транспортного комплекса Московской области. Они уберут листву и мусор в Жуковском, Бронницах и Егорьевске.