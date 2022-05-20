Масштабный ремонт дорог проведут в Серпухове

Московская область субсидирует ремонт дорог. Все работы полностью соответствуют Государственным стандартам качества. Гарантийный срок использования дорожного полотна — пять лет.

Протяженность участка работ на улице Звездной составляет 1200 метров. Общая площадь покрытия 13000 квадратных метров. Если на Звездной работы в разгаре, то на улице Форсса автомобилисты уже вовсю тестируют новый асфальт. Здесь полностью заменили покрытие, установили новые бордюры, нанесли новую дорожную разметку.

Улица небольшая, но крайне важная. Здесь расположена Центральная районная больница. Благодаря ремонту дорог здесь ранее был решен вопрос с парковкой.

«На данный момент эта дорога на этапе проверки качества. То есть от Министерства транспорта и ДИ «Лабрадор» уже забрали керны на испытания, ждем результатов, ждем заключения», — рассказал директор МКУ «Управление дорожного хозяйства, транспортного обслуживания Администрации городского округа Серпухов Алексей Бронников.

Всего в программе ремонта 6 участков 4ёх региональных дорог и 9 муниципальных дорог городского округа Серпухов. Их общая протяженность — свыше 34 километров. Завершить все работы планируют в октябре.