Масштабный ремонт дорог проведут в Истре

Городской округ Истра запустил масштабный проект по ремонту дорог. В Истринском округе будет отремонтировано 11 участков дорог, общей протяженностью чуть более 12-ти километров.

На первом этапе проекта будут отремонтированы дороги в поселках Курсаково и Снегири, деревнях Воскресенки, Обновленный труд, Талицы, Телепнево, станции Манихино, а также в городе Дедовск. Работы планируется начать с наступлением благоприятных погодных условий.

Параллельно готовится аукционная документация ко второму этапу ремонта, куда вошло 9 участков общей протяженностью около шести километров. По ним работы планируется начать в июне.

Капитальный ремонт также ждет улицу Спортивная в городе Истра. Здесь будет отремонтирована подъездная дорога к новому зданию больницы. Кроме того, у здания Истринской больницы будет проведено устройство парковочного пространства с остановочным пунктом.