Масштабный полумарафон по бегу прошел в Зарайске

В третий раз в подмосковном Зарайске прошел масштабный полумарафон «Заrunск». Среди участников были люди всех возрастов, но особенное внимание привлекли жених и невеста в свадебных нарядах.

На старт в этом году вышли более полутора тысяч человек. Они приняли участие в беге на шести дистанциях. Можно было пробежать 300 метров, а можно было попробовать свои силы в забеге сразу на 21 километр. Самому возрастному участнику почти 90 лет. Самому маленькому — только четыре года, это был первый в жизни ребенка серьезный старт.

Особенное внимание привлекли молодожены, которые решили провести свою свадьбу по-спортивному. Невеста была, конечно, не в платье, но знаменательную дату олицетворяла фата. Супруги признались, что рано утром расписались в ЗАГСе, а уже в полдень стояли на стартах.

«Люди поздравляют, правда, горько часто говорили! Сбивали дыхание! Но ничего, нам очень понравилось, тем более еще целый день впереди, можно дальше праздновать, бежать, бежать к цели, бежать к победе!» — рассказали молодожены.

На спортивные старты приходили целыми семьями. Были даже мамы с колясками, которые тоже проверяли себя и своих малышей на скорость. Свое почтение зрители марафона выражали ветеранам, которые тоже не пропустили мероприятие.

В августе Зарайск отметил знаменательную дату: городу исполнилось 875 лет. Для жителей организовали много мероприятий. Главным из них стал фестиваль воздухоплавания, когда любой желающий мог подняться на шаре в воздух и увидеть древнюю архитектуру с высоты птичьего полета.