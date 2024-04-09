Подмосковье 09 апреля 2024, 15:58 Масштабный капремонт в двух школах в Мытищах завершится в 2025 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

В рамках программы по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений городского округа Мытищи в этом году капитальный ремонт начали проводить в двух школах и одном детском саду. Проекты предусматривает комплексное обновление зданий, от спортзалов до учебных кабинетов.

В связи с проведением ремонтных работ, садик временно закрыли. Всех детей на время ремонта перевели в другие детские сады по предварительному согласованию с родителями. Педагогический коллектив также трудоустроен на время ремонта.

Реклама

В школах, где запланированы работы, учебный процесс не будет прерван. Все мероприятия по капремонту будут осуществляться в период каникул, чтобы минимизировать неудобства для учащихся и учителей.

В гимназии № 17 на улице Щербакова сейчас специалисты ведут работы по замене систем вентиляции, электроснабжения и отопления, а также обновление фасада, кровли и других элементов здания. Ремонтные работы разделены на два этапа и должны завершиться к 2025 году.

В школа № 24 на Новомытищинском проспекте также пройдет через масштабное обновление. Там заменят инженерные системы, отремонтируют кровлю и фасад, а также модернизируют кабинет физики. Завершение всех работ также запланировано на 2025 год.

В дошкольном отделении школы № 24 «Дюймовочка» уже начались работы по укреплению конструкции здания и обновлению инженерных систем. К первому сентября 2024 года детский сад планируется открыть после полной реновации.

Администрация города подчеркивает, что все сроки и качество проводимых работ находятся под строгим контролем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».