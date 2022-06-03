Масштабный капремонт начали в Дедовске

В многоквартирных домах Дедовска проводятся капитальные ремонты. Основные силы ремонтников направлены на кровли.

В первую очередь ремонтируют дома, где есть протечки. Для работ используется два вида настила. Где-то рабочие укладывают мягкую кровлю, а где-то — скатную. Чтобы полностью сделать крышу в доме, где на восемь подъездов, требуется два месяца.

Отремонтировать сразу все проблемные дома не позволит бюджет, но постепенно все такие здания отремонтируют. Помимо кровель в Дедовске ведутся и. фасадные работы. Внешний вид трех домов обновят на этом этапе ремонта.

«Сделали уже десять кровель, пять в работе и 19 еще будут отремонтированы до конца года», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Истра Алексей Казаков. Он также отметил, что в этом году проведут ремонт фасадов козырьков над подъездами и замену входных дверей.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева проверила ход работ.

«На этом мы не останавливаемся, потому что где-то еще более 30 кровель. Они остались за рамками данной программы. Составляем уже адресный список для того, чтобы включить их в реестр на капремонт кровель в следующем году», — сообщила Витушева.